АНКАРА, 28 мая /ПРАЙМ/, Федор Смирнов. Намерение Украины добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса не касается статуса пролива Босфор, который регулируется конвенцией Монтре, при этом позиции РФ и Украины по безопасности в черноморском регионе пересекаются, заявил РИА Новости турецкий адмирал в отставке, эксперт по морскому праву Дениз Кутлук.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего". МИД России в свою очередь неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

"Статус Босфора регулируется известной конвенцией Монтре и находится под его защитой, и ничего другого с ним произойти не может. Поэтому речи не может идти о том, что это (инициатива Украины по Керченскому проливу – ред.) может повлиять на статус пролива Босфор. Что же касается Керченского пролива, то никакого нового статуса ему не требуется. У России с Украиной есть соглашение о статусе Азовского моря от 2003 года, в котором есть пункты об экономических зонах. Но что сейчас хочет Украина, лучше всего знает она сама", — сказал турецкий эксперт.

По его словам, в Киеве сейчас новое руководство, и ему нужно адаптироваться к существующим условиям. "Взгляд Москвы на эту проблему важен. Турция не меньше России чувствительна к безопасности черноморского региона. И мне кажется, что в этом вопросе позиции наших двух стран пересекаются", — добавил Кутлук.

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.