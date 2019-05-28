МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания российской транспортной группы Fesco) погасило ещё часть облигаций серии БО-02 в количестве 450,1 тысячи штук стоимостью 450,1 миллиона рублей, следует из сообщения компании.

Fesco имела просроченные выплаты перед держателями рублевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В мае глава компании Александр Исурин сообщил РИА Новости, что Fesco окончательно рассчитается с держателями бондов до конца текущего года.

"Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 ПАО "ДВМП"… Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 450 101 штук", — говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость облигации составляет тысячу рублей.

"Основание для погашения… мировые соглашения с владельцами облигаций. Дата погашения… 28 мая 2019 года", — уточняется в сообщении.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".