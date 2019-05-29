МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Компания "Аэрофлот" проводит тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта на техническое обслуживание самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), следует из материалов на портале госзакупок.

"Закупка услуг по техническому обслуживанию воздушных судов типа RRJ-95", — говорится в заявке.

Указывается, что победитель торгов должен проводить техническое обслуживание, капитальный ремонт, текущие ремонтные работы, а также осуществлять "внедрение сервисных бюллетеней воздушных судов семейства RRJ-95".

Срок действия планируемого договора, как указывается в документах, до 31 декабря 2034 года.

Итоги тендера планируется подвести 3 июля, заявки от претендентов принимаются по 17 июня.

Российские региональные самолеты (SSJ100) в авиакомпании эксплуатируются с июня 2011 года. Сейчас их парк насчитывает 50 воздушных судов.