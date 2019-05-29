С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 10 июля рассмотрение иска городских властей о взыскании с банка ВТБ около 624 миллионов рублей по банковской гарантии за невыполнение корпорацией "Трансстрой" обязательств по контракту на сооружение электродепо "Южное" для нужд метрополитена, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 10 июля 2019 года 15.30 мск", — сообщается в карточке дела.

Изначально в рамках судебного спора ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) настаивало на взыскании с ВТБ 359,8 миллиона рублей по банковской гарантии, выданной во исполнение госконтракта от 23 июня 2014 года на строительство электродепо "Южное". В июне по ходатайству дирекции с этим делом было объединено ее требование к ВТБ о взыскании 156,1 миллиона рублей неустойки за просрочку исполнения обязательства по гарантии, и сумма иска достигла 516 миллионов рублей.

Как указывается в материалах дела, в апреле арбитраж удовлетворил ходатайство ДТС об увеличении объема исковых требований до 624,18 миллионов рублей, в том числе основной долг по банковской гарантии – 359,8 миллионов рублей, неустойка за просрочку выплаты денежных средств по банковской гарантии с 22 декабря 2016 года по 10 апреля 2019 года — 302,2 миллиона рублей.

Арбитраж Петербурга в конце августа 2017 года по иску "Трансстроя" также признал недействительным односторонний отказ ДТС от контракта на строительство электродепо "Южное". Это решение в июне-октябре 2018 года подтвердили суды второй и третьей инстанций. В настоящее время контракт с "Трансстроем" расторгнут, новым подрядчиком работ избрана компания "ЛенСпецСМУ". Стоимость контракта на достройку электродепо составляет 5,4 миллиарда рублей.

"Южное" возводится в рамках второй очереди строительства Фрунзенского радиуса от станции "Международная" до станции "Южная" петербургского метрополитена. Депо предназначено для ночного отстоя и техобслуживания, ремонта подвижного состава метрополитена. "Трансстрой" также один из бывших подрядчиков строительства стадиона в западной части Крестовского острова. Госстройнадзор Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию, однако судебные споры бывших подрядчиков с городскими властями пока не завершены.