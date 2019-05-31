ПЕНЗА, 31 мая /ПРАЙМ/. Власти Пензенской области планируют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать с ООО "Новапорт Холдинг" соглашение о намерениях в реализации проекта строительства нового аэровокзала Пензы, сообщило в пятницу региональное правительство.

"В рамках Петербургского международного экономического форума запланирована встреча с председателем совета директоров холдинга Романом Троценко, подписание соглашения о намерениях между правительством Пензенской области и ООО "Новапорт Холдинг"… Намерения сторон направлены на реализацию проекта строительства в Пензе нового аэровокзала", — говорится в сообщении.

"Привлечение корпорации к реализации комплексного проекта развития пензенского аэропорта в рамках государственно-частного партнерства позволит существенно увеличить его пропускную способность, привести в соответствие современным нормам безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поднять уровень комфортности для пассажиров", — отметили в правительстве.

Ранее областное правительство сообщило, что сметная стоимость строительства нового здания аэровокзала Пензы оценивается в 760,5 миллиона рублей. Позднее губернатор области Иван Белозерцев 16 апреля на встрече с гендиректором "Новапорта" Сергеем Рудаковым обсудили возможность передачи холдингу аэропорта Пензы в управление с инвестиционными условиями, предусматривающими строительство нового здания аэровокзала.

В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. Аэродром класса "В" располагает одной взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием длиной 2,8 тысячи метров и шириной 45 метров. Аэропорт имеет возможность принимать все типы пассажирских самолетов, кроме Boeing 747 и Airbus A380. На регулярной основе выполняются полеты в Москву и Казань. В летний период действуют сезонные рейсы в Сочи и Симферополь. Пассажиропоток аэропорта увеличился с 2014 по 2018 год вырос с 75,4 тысячи до 181,5 тысячи пассажиров в год.

"Новапорт" — один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Включает аэропорты в Новосибирске, Томске, Барнауле, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми. Акционерами компании являются AEON Corporation и Meridian Capital.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.