ДУБАЙ, 31 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Emirates из ОАЭ начинает полеты крупнейших в мире пассажирских самолетов Airbus А380 по маршруту Дубай — Маскат, протяженность которого составляет всего 340 километров.

По заявлению на официальном сайте авиакомпании, это будет самый короткий полет двухэтажного Airbus А380 в ее маршрутной сети. Заявленная продолжительность полета в каждом направлении не превысит один час и 15 минут.

Полеты из Дубая в Маскат на А380 будут происходить дважды в день, начиная с 1 июля. На борту каждого самолета будет доступно 429 мест эконом-класса, 76 мест бизнес-класса и 14 кабин первого класса.