МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla начала принимать предварительные заказы на изготовленные на заводе в Шанхае электромобили Model 3, стоимость которых значительно ниже импортируемых из США моделей, сообщает издание Washington Post со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что минимальная стоимость изготовленной в Шанхае Model 3 версии Standard Plus приблизительно оценивается в 47,5 тысяч долларов, в то время как импортированный из США электромобиль может обойтись в 58,9 тысячи долларов.

При этом, как заявляет компания, выпуск первых электромобилей в Шанхае запланирован на начало 2020 года.

В январе Маск объявил о начале строительства первого зарубежного завода компании в Шанхае производства в 500 тысяч автомобилей. По его словам, завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году.

Tesla в последнее время испытывала сложности на китайском рынке в связи с торговой войной КНР и США. Продажи некогда крайне популярной здесь марки автомобиля продемонстрировали значительное падение во второй половине прошлого года.