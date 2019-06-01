МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Пассажиров сошедшего с рельс поезда Новосибирск – Владивосток временно разместили на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщает РЖД.

Ранее сообщалось, что 1 июня в 5.38 мск на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск – Владивосток.

По данным РЖД, сейчас на станции Куэнга ведутся работы по ликвидации последствий схода вагонов.

"Пассажиры временно размещены на железнодорожном вокзале станции Куэнга. Обеспечено снабжение питьевой водой. В 10.00 мск будет организовано питание. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав", — говорится в сообщении на сайте РЖД.

Уточняется, что задержек других поездов нет. Пассажиры не обращались за медпомощью.

Добавляется, что в результате схода был нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово. Также в ОАО "РЖД" работает оперативный штаб. Причина схода устанавливается.