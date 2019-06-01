"Шереметьево" намерен в ближайшее время нормализовать выдачу багажа в терминале F
МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Задержки с выдачей багажа есть в терминале F московского аэропорта "Шереметьево", войти в график планируется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.
"Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Есть задержки в терминале F. В ближайшее время выдача войдет в график и там", — сказали в пресс-службе.
https://1prime.ru/transport/20190601/830031186.html