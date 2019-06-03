ХАБАРОВСК, 3 июн /ПРАЙМ/. Резидент площадки "Охотск", которая включена в территорию опережающего развития (ТОР) "Николаевск" (Хабаровский край) в феврале этого года, намерен восстановить в поселке Охотск судоремонтный завод, вложив в проект 225 миллионов рублей, сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

Отмечается, что соглашение между первым резидентом-инвестором площадки "Охотск" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" было подписано на минувшей неделе.

"Около 225 миллионов рублей намерен вложить инвестор в проект, который будет реализован в ТОСЭР (ТОР) "Николаевск". Здесь будет восстановлена работа уже существующего судоремонтного завода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах руководства компании не только восстановление, но и дальнейшее развитие предприятия.

"Возобновление работы включает проектирование судоремонтного комплекса для ремонта и строительства судов грузоподъемностью до 200 тонн, а в перспективе — до 500 тонн, также запланировано создание полноценного производства. Будет создано 71 рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней около 264 миллиона рублей за десять лет", — сообщает правительство.

Ранее завод занимался ремонтом рыболовецких судов, которые вели промысел в Охотском море. Более 10 лет назад он остановил работу.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщало, что инвестор планирует реализовать проект до 2022 года.

ТОР (ТОСЭР) "Николаевск" создана в апреле 2017 года, сегодня в нее включены уже восемь площадок — Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, Полянка. Здесь зарегистрировано шесть резидентов с общим объемом инвестиций 2,3 миллиарда рублей. В феврале этого года в ТОР включили пять земельных участков в поселке Охотск.