МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY из-за возможных проблем с электромеханическим усилителем рулевого управления, говорится в сообщении Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день…. Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.