МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Менеджеры автопроизводителей Renault и Nissan совместно изучат меры возможной компенсации расходов бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в размере 11 миллионов евро, говорится в заявлении французской компании по итогам проведенного аудита их совместного предприятия Renault-Nissan B.V. (RNBV).

"Совет директоров Renault сегодня рассмотрел окончательные выводы объединенной аудиторской комиссии в отношении финансовой отчетности совместной (с Nissan — ред.) "дочки" RNBV (компании, зарегистрированной в Нидерландах — ред.)", — говорится в заявлении.

Окончательный аудит выявил расходы RNBV на общую сумму в 11 миллионов евро, которая включает в себя расходы на авиаперелеты Гона, другие расходы в пользу Гона, а также подарки некоммерческим организациям, следует из заявления.

"Совет директоров Renault принял решение обратиться к представителям Renault с просьбой связаться со своими коллегами из Nissan, вместе образующими руководящие органы RNBV, для реализации любых возможных в Нидерландах юридических действий в отношении (восполнения — ред.) расходов Гона на авиаперелеты и других его расходов, а также в связи с поиском возмещения за подарки, преподнесенные Гоном некоторым НКО", — сообщается в пресс-релизе.

В ноябре прошлого года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi оказался в центре скандала, связанного с арестом Карлоса Гона, занимавшего посты гендиректора и председателя совета директоров Renault и возглавлявшего совет директоров Nissan. Гон был арестован 19 ноября по подозрению в сокрытии доходов. Альянс был юридически оформлен через две "дочки" — Renault-Nissan B.V. (RNBV) и Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV).