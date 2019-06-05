ЧИТА, 5 июн — ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания предоставит компенсацию пассажирам поездов, задержанных из-за происшествия на станции Куэнга Забайкальской железной дороги 1 июня, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

"Пассажирам поезда № 8 Новосибирск – Владивосток будет предоставлена компенсация в размере до 100% стоимости билетов. Пассажирам других поездов будет компенсировано 3% от стоимости билета за каждый час задержки поезда от времени прибытия на станцию назначения маршрута пассажира", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме этого, за опоздания поезда более чем на 3 часа будет начислено 4 000 баллов в программе лояльности "РЖД Бонус".

"Для начисления баллов необходимо обратиться по телефону Горячей линии "РЖД Бонус" 8 (800) 100-10-00 или направить заявку по электронной почте bonus1@fpc.ru. В тексте необходимо указать реквизиты пассажира и поездки. Начисление будет производиться в течение 10 рабочих дней, баллами можно воспользоваться в течение двух лет с момента зачисления", — отметили в пресс-службе.

Первого июня в 05.38 (мск) на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход 4 вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск – Владивосток. Пострадавших в результате инцидента не было. Во время задержки на станции Куэнга пассажиров обеспечили питьевой водой и питанием. В 11.26 мск тем же поездом пассажиры были доставлены на станцию Чернышевск Забайкальский. После пополнения резервными вагонами поезд №8 продолжил движение.