С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) в 2020 году "переедет" из столицы в Санкт-Петербург, и на такой незапланированный переезд потребуется "не один миллиард рублей", поэтому, скорее всего, нужно будет брать кредит, заявил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что штаб-квартира ОСК до конца года может переехать из Москвы в Санкт-Петербург. В марте представители аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили РИА Новости, что возможность частичного перевода ОСК в Санкт-Петербург действительно обсуждалась у него на совещании, но решения о целесообразности пока не принято.

"Переместится не более 300-350 человек… Переезд состоится в 2020 году, и это будет больше половины корпорации. При этом московское представительство останется, и численность его будет зависеть от задач, которые будут стоять перед нами в части работы с органами исполнительной власти", — сказал Рахманов, уточнив, что он также вместе с основной частью сотрудников переедет в Санкт-Петербург.

"При этом нам, конечно же, придётся изрядно потратиться, поскольку этих затрат, в которые нам обойдётся переезд, в текущем бюджете не было и покрыть их доходами невозможно. Нужно будет обращаться, скорее всего, за кредитным финансированием… это будет не один миллиард рублей", — уточнил глава ОСК.

"Чтобы переехать в Санкт-Петербург, нам нужно… получить в аренду здания, они подобраны, по ним сейчас проходят определённые процедуры. Второе — мы должны подготовить сами здания… Как только все это будет сделано, мы перебросим сюда первую группу специалистов, которые занимаются военным кораблестроением, следом за ними поедут айтишники, после этого сюда будут перебираться специалисты по управлению производственной системой и все те, кто должен находиться как можно ближе к производственной части. Это займёт приблизительно год", — пояснил он.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.