МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. "Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.

"Мы провели серьезную реконструкцию площадки по производству автомобилей BMW, включая капитальный ремонт здания, замену системы освещения, установку нового технологического оборудования… Запуск новой модели – это прогресс, это сотрудничество, это новые рабочие места и увеличение поступлений налогов в областной и муниципальный бюджеты", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерия Горбунова.

Автомобили BMW выпускаются на площадке "Автотора" с 1999 года, а с 2012 года стороны вели переговоры о заводе в формате совместного производства, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей активные переговоры были приостановлены.

На рубеже 2016-2017 годов переговоры вновь перешли в активную стадию. Руководство "Автотора" даже планировало финализировать договоренности и подписать соглашение о строительстве завода по производству автомобилей BMW на территории предприятия в 2017 году. Однако процесс растянулся и на 2018 год, а немецкая компания стала рассматривать вариант альтернативной площадки в Калининградской области.