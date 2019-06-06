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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Ряд банков, в том числе Intesa Sanpaolo, Газпромбанк и ВТБ, изучат вопрос об участии в финансировании долгосрочных проектов РЖД в рамках программы развития до 2025 года. Такие меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, РЖД и Газпромбанк договорились на взаимовыгодной основе выстраивать сотрудничество, которое предусматривает участие банка в долгосрочных проектах компании. "Основным направлением является совместная проработка вариантов и условий финансирования проектов, запланированных в долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года", — говорится в сообщении к подписанию с Газпромбанком. Проекты, представляющие взаимный интерес, будут реализовываться посредством заключения отдельных договоров и соглашений между РЖД и Газпромбанком.

"Меморандум определяет общие принципы дальнейшей совместной работы и предусматривает участие банка в долгосрочных проектах компании, которые запланированы в долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года", — говорится в сообщении к подписанию с Intesa Sanpaolo. Проекты, представляющие взаимный интерес, также будут реализовываться через заключение отдельных договоров и соглашений между РЖД и группой Intesa Sanpaolo.

Кроме того, РЖД подписали аналогичное сотрудничество с "Московским кредитным банком". Подобный меморандум подписан и с ВТБ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.