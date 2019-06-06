С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. "ВЭБ-Лизинг" заключит на ПМЭФ сделку по созданию компании-оператора каршеринга с объемом нового автопарка до 10 тысяч машин, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах форума зампред ВЭБа, глава лизинговой компании Артем Довлатов.

"Завтра мы подписываем сделку по каршерингу. Проект может развиваться на базе известного оператора каршеринга. В перспективе в течение года может быть профинансировано до 10 тысяч автомобилей — это существенная сумма", — сказал Довлатов.

По словам генерального директора "ВЭБ-Лизинга", в капитал предприятия войдет "известный акционер", однако он не стал раскрывать его имя. Новая компания будет функционировать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ, где "есть экономика". По самым скромным подсчетам, объем финансирования в течение года может составить 5 миллиардов рублей, отметил Довлатов.

"Мы как ВЭБ заинтересованы в том, чтобы приходить в города и помогать создавать транспортную инфраструктуру. Каршеринг сегодня становится неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры. Поэтому мы будем помогать и городу создавать условия для каршеринга, и каршерингу будем рекомендовать, как правильно "заходить" в город", — отметил Довлатов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.