С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Еду для вагонов-ресторанов поездов дальнего следования в России начали выбирать профессиональные дегустаторы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

"Предыдущие конкурсы на питание проводились с основным критерием — цена. А когда производитель питания начинает снижать цену, исключительно понимая, что иначе он никак не получит этот контракт, то в конечном итоге страдает качество. Мы ушли от этого, и конкурсы, которые проводим последний год, и будем проводить в дальнейшем, в них цена не является основным критерием", — сообщил Иванов в рамках ПМЭФ.

ФПК, продолжил он, ввела дегустацию.

"Еду дегустируют профессиональные дегустаторы в Москве и Санкт-Петербурге. Мы наняли две независимые компании, которые проверяют. Потом берется средний балл. Специально это сделано для того, чтобы меньше было шансов воздействовать", — пояснил глава ФПК.

Основным критерием всех новых конкурсов будет качество. "Мы хотим, чтобы пассажира накормили вкусно. Мы видим, что уровень удовлетворенности пассажирами питанием в вагонах, к сожалению, невысокий", — констатировал он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.