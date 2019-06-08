С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования, где они не востребованы, но обязательно останутся в составах, где возят детей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Вагоны-рестораны принадлежат ФПК. При этом сама компания не кормит в них пассажиров. Вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям. Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого", — рассказал Иванов.

Например, продолжил он, идёт десятивагонный поезд, в котором девять вагонов везут пассажиров, а один — вагон-ресторан.

"Мы за него платим за инфраструктуру, фактически он ложится на себестоимость, но реально не приносит денег от продажи билетов. На таких направлениях, где питание не востребовано, например, ночной поезд: поздно вечером уходит, рано утром приходит. Зачем там вагон-ресторан?", — сказал Иванов.

Он отметил, что ФПК смотрит статистику и изучает спрос. "Конечно, на маршрутах, где дальность поездки высокая, мы будем сохранять вагоны-рестораны. Там, где такой потребности нет, мы будем этот вопрос оптимизировать", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.