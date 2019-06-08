ВАШИНГТОН, 8 июн /ПРАЙМ/. Компания Boeing узнала в 2017 году о проблемах в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки самолетов модели 737 МАХ, однако решила заняться ее исправлением только после 2020 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на конгрессменов.

"Корпорация Boeing узнала о неисправности сигнальной лампы в кабине пилотов (которая загорается в случае неисправности датчиков — ред.) в 2017 году, но решила отложить ее исправление до 2020 года", — передает Рейтер.

Об этом сообщили в пятницу конгрессмены Питер ДеФазио и Рик Ларсен.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.