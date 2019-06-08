С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Совместное предприятие "Совкомфлота" с "Новатэком", COSCO и Фондом Шелкового Пути позволит оптимизировать флот арктических газовых проектов, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов.

"В рамках Петербургского международного экономического форума группа компаний ПАО "Новатэк", группа компаний ПАО "Совкомфлот" (СКФ), а также компания COSCO Shipping и Фонд Шелкового Пути подписали четырехстороннее соглашение в отношении совместного предприятия ООО "Морской арктический транспорт", — говорится в сообщении "Совкомфлота".

"Мы договорились с нашими партнерами о том, что на первом этапе выработаем бизнес-план совместного предприятия. Основным направлением деятельности СП "Морской арктический транспорт" станет создание флота ледокольных танкеров арктического ледового класса для безопасной круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в рамках текущих и перспективных проектов ПАО "НОВАТЭК" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и других", — рассказал РИА Новости Евгений Амбросов.

"НОВАТЭК" хочет иметь единого технического менеджера флота и консолидировать активы, обеспечивающие предоставление услуг морской транспортировки углеводородов, оптимизировать состав флота. Компания понимает, что в этой сфере есть большие резервы для оптимизации", — добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.