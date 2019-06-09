ВАШИНГТОН, 9 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания American Airlines приняла решение продлить остановку полетов Boeing 737 Max до 3 сентября, сообщила пресс-служба компании в воскресенье.

"В апреле American Airlines продлила отмену полетов для MAX до 19 августа. Сейчас мы продлеваем эту отмену до 3 сентября… В общей сложности до 3 сентября будет отменено около 115 рейсов в день", — подвозит итог перевозчик в своём пресс-релизе.

При этом, компания отметила, что рада прогрессу в области продолжения работ в области сертификации нового программного обеспечения для самолётов этого типа, а также находится в постоянном контакте с американскими авиационными властями по этому вопросу.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.