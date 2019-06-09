МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" устранил последствия ложного срабатывания противопожарной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

СМИ ранее сообщили, что противопожарная система в одном из терминалов аэропорта сработала и начала подавать воду. Оперативно отключить систему не получилось, на полу скопилось много воды.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Последствия ложного срабатывания противопожарной системы полностью устранены в 17:30", — сказал собеседник агентства.