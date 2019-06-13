МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Россия" осуждают резкую реакцию вратаря футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Андрея Лунева в московском аэропорту "Внуково", сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полиция в среду составила протокол о мелком хулиганстве на пассажира, который нарушал общественный порядок в московском аэропорту "Внуково", сообщила РИА Новости пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. По данным некоторых СМИ, им оказался вратарь "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев. Был составлен протокол об административном правонарушении по части1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

"Зенит" и "Россия" осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во "Внуково", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что футболист приносит искренние извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании.

"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо", — процитировала пресс-служба "России" Лунева.

"Со своей стороны "Россия" внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта", — добавили в пресс-службе.

Также в авиакомпании отметили, что безопасность полетов – безусловный приоритет "России".

"Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания "Россия" отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.