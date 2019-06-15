КАИР, 15 июн /ПРАЙМ/. Самолет алжирской авиакомпании Air Algerie, вылетевший в пятницу из Алжира в Москву, был вынужден вернуться из-за технической неисправности, сообщает алжирский новостной сайт "Ан-Нахар".

"Самолет Алжирских авиалиний (рейс АН3000 в Москву) вернулся в Алжир после более чем двух часов полета… Командир экипажа принял такое решение после обнаружения технической неисправности, угрожавшей продолжению полета", — говорится в сообщении.