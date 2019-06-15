ЕРЕВАН, 15 июн /ПРАЙМ/. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) открыла в субботу летний сезон пассажироперевозок на курорты Грузии, сообщили в пресс-службе компании.

"Пятнадцатого июня на Южно-Кавказской железной дороге открылся летний сезон пассажирских перевозок: с железнодорожного вокзала в Ереване в путь отправился первый в этом году фирменный поезд "Армения", который ежедневно до 1 октября будет курсировать в направлении популярных черноморских курортов Грузии: Батуми, Кобулети, Уреки", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По словам начальника дирекции пассажирских перевозок ЮКЖД Гагика Мовсесяна, вагоны фирменного поезда оборудованы кондиционерами, полностью соответствуют техническим, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. "Поезд по всему маршруту сопровождают сотрудники полиции, так что пассажиры могут чувствовать себя полностью защищенными", — цитирует пресс-служба слова Мовсесяна.

Представитель компании заявил, что в преддверии открытия сезона летних пассажирских перевозок все вагоны прошли необходимый ремонт и техническое обслуживание, а в планах компании также значится приобретение новых вагонов, что позволит существенно повысить качество обслуживания пассажиров.

"Число пассажиров поезда ежегодно растет, и мы принимаем все меры для повышения уровня комфорта поездок. По состоянию на сегодняшний день на поезд Ереван-Батуми продано уже 1850 билетов, а сегодня первым составом на курорты отправляются более 130 пассажиров", — сказал начальник дирекции.

Время следования поезда из Еревана в Батуми составляет 15 часов 40 минут, а обратная дорога займет 15 часов 45 минут. В 2018 году поездом Ереван-Батуми за сезон было перевезено 52 тысячи 870 пассажиров, что более чем в шесть раз превышает показатели 2008 года, когда число пассажиров составило лишь 8,6 тысячи человек.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.