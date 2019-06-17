МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Международный авиакосмический салон стартует в пригороде Парижа Ле Бурже 17 июня и продлится до 23 июня.

Парижский авиасалон проходит раз в два года. Впервые СССР принял в нем участие в 1936 году, где демонстрировался советский пассажирский самолет АНТ?35. История регулярного советского, а затем российского присутствия началась с 1957 года.

Среди российских компаний, которые примут участие в выставке — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех.

Основным экспонатом ОАК станет самолет Бе-200, который может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

На своем стенде ОАК представит разработки в разных сегментах рынка, включая линейку своих проектов в области гражданской и транспортной авиации. Бе-200 – единственный натурный экспонат ОАК на выставке в этом году. Самолет будет доступен на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе.

Ростех впервые представит в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP-комплектациях. Вертолеты "Ансат" будут демонстрироваться на статической экспозиции, а также примут участие в летной программе авиасалона. Обе машины получили новую окраску, разработанную специально для авиасалона – цветовая гамма ливреи перекликается с государственными флагами России и Франции.