МУРМАНСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Использование самолетов большей вместимости позволит снизить цены на авиаперевозки из Мурманской области, которые сегодня зачастую являются "неадекватными", сказал журналистам врио губернатора региона Андрей Чибис.

По его словам, высокая стоимость авиабилетов из Мурманской области и обратно обсуждалась в ходе совещания с вице-премьером правительства РФ Максимом Акимовым, которое состоялось во вторник в Мурманске.

"Я предложил увеличить размер воздушного судна – чем больше посадочных мест, тем ниже цена. Вице-премьер Максим Акимов согласился с тем, что 30-50 тысяч за билет в эконом-классе за два часа полета до Москвы – цена неадекватная. И поручил Минтрансу с коллегами разобраться с этим вопросом, поискать решения с авиаперевозчиками, чтобы эта цена стала доступнее для мурманчан", — сказал Чибис.

По его мнению, вопрос стоимости авиабилетов связан не с введением субсидий, а с грамотной организацией процесса.