ВАШИНГТОН, 18 июн /ПРАЙМ/. Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) заявил о намерении приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX, сообщила компания Boeing во вторник.

Как сообщила пресс-служба компании, на полях авиасалона в Ле Бурже стороны подписали соответствующее письмо о намерении. Стоимость контракта на строительство 200 самолетов 737 MAX, как сообщает Boeing, может превысить 24 миллиарда долларов.

В группу IAG входят такие авиаперевозчики как British Airways, Iberia и ряд других. В общей сложности на ее самолетах ежегодно осуществляют полеты около 113 миллионов пассажиров.

Полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление также ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Дата начала испытаний Boeing 737 MAX пока не назначена.