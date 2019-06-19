ВАШИНГТОН, 19 июн /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не исключил, что ситуация с корпорацией Boeing и моделью самолета737 MAX могла негативно повлиять на темпы производства в США.

Полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

"Boeing 737, возможно, внес вклад в каком-то виде", — отметил Пауэлл, перечисляя ряд факторов, которые могли негативно повлиять на темпы производства в США и в мире. Это заявление Пауэлл сделал на пресс-конференции для журналистов по итогам заседания совета управляющих ФРС.

При этом он подчеркнул, что в общем ситуация с производством в США хорошая, позитивно на нее влияет высокий потребительский спрос.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление также ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Дата начала испытаний Boeing 737 MAX пока не назначена.