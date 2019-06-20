ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, который в четверг из-за грозы не смог приземлиться в Тюмени и вернулся в Екатеринбург, в 0.35 (22.35 мск) повторно вылетел в Тюмень после дозаправки, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось, воздушное судно изначально вылетело из екатеринбургского аэропорта Кольцово по расписанию, в 21.45 (19.45 мск), и долетело до Тюмени. Командир самолета объявил о подготовке к посадке в сложных метеоусловиях и снижении самолета. В итоге после безуспешных попыток приземлиться лайнер ушел на запасной аэродром в Екатеринбург, где сел в 23.50 (21.50 мск)

"Мы сейчас снова вылетаем в Тюмень. Погода в Тюмени наладилась", — сказал пассажирам представитель авиакомпании.

Пассажиры самолета шутят про "день сурка".

На борту судна находятся несколько десятков пассажиров. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 22.55 (20.55 мск).