ТЮМЕНЬ, 21 июн /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, который вечером в четверг из-за грозы не смог приземлиться в Тюмени и вернулся в Екатеринбург, в 1.45 (23.45 мск) со второй попытки совершил успешную посадку в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.

По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 22.55 (20.55 мск). Задержка составила почти три часа.

Сообщалось, что воздушное судно вылетело из екатеринбургского порта "Кольцово" по расписанию в 21.45 (19.45 мск) и долетело до Тюмени. Командир самолета объявил о подготовке к посадке в сложных метеоусловиях и о снижении самолета, но после безуспешных попыток приземлиться лайнер вернулся в Екатеринбург.

После дозаправки самолет повторно направился в Тюмень. На борту находились около 30 пассажиров.