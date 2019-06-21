БРЮССЕЛЬ, 21 июн /ПРАЙМ/. Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol предпринимает меры, чтобы минимизировать задержки рейсов из-за запрета США на полеты в воздушном пространстве Ирана, сообщил в пятницу глава агентства Эйман Бреннан.

Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

"Власти США запретили полеты над водным сектором Тегеранского района полетной информации… Сеть управления Eurocontrol работает с авиакомпаниями и поставщиками аэронавигационных услуг для обеспечения скоординированного реагирования по минимизации задержек", — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

В пятницу стало известно, что ряд авиакомпаний, в частности, KLM и Lufthansa, временно приостановили полеты над зоной.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.