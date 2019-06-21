ДУБАЙ, 21 июн /ПРАЙМ/. Все национальные авиакомпании из ОАЭ изменили маршруты своих рейсов после того, как власти США запретили американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает в пятницу эмиратское издание Gulf News.

"После сегодняшнего решения управления гражданской авиации (FAA) США запретить американским авиакомпаниям использовать часть воздушного пространства Ирана, Etihad провел консультации с управлением гражданской авиации (GCAA) ОАЭ, чтобы оценить этот шаг. Безопасность является безусловным приоритетом для Etihad, и поэтому совместно с GCAA мы договорились изменить ряд маршрутов в и из Персидского залива", — говорится в заявлении авиакомпании.

Базирующаяся в Шардже авиакомпания Air Arabia также заявила, что приняла меры предосторожности, чтобы избежать "зоны потенциального конфликта".

Ранее о решении внести изменения в некоторые из существующих маршрутов по соображениям безопасности заявили эмиратские авиакомпании Emirates и Flydubai.

Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.