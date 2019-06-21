МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания Red Wings закрывает продажу билетов в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Авиакомпания Red Wings закрывает продажу билетов по маршруту Москва-Батуми (Грузия)-Москва с 8 июля 2019 (года)", — сказала собеседница агентства.

Red Wings выполняет полеты по одному маршруту, связывающему Россию и Грузию, в данный момент — Москва-Батуми-Москва. Частота выполнения рейсов — три раза в неделю.

"Всем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании с 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилета, так как применяется правило "вынужденного возврата", — добавила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.