МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. На западе Москвы временно ограничено движение для автомобилей в районах Филевский парк и Дорогомилово в связи с закрытием станций Филевской линии столичного метро.

Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что 22 и 23 июня будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 24 июня, в 5.30 утра.

В период закрытия наземного участка Филёвской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Автомобилистов предупреждают, что 22 и 23 июня будет изменена схема движения транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово — будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Отмечается, что вводимые ограничения будут действовать до 24 июня. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Также отмечается, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.