МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Сервис для покупки авиабилетов Biletix планирует возвращать средства за проданные авиабилеты в Грузию в полном объеме, не начисляя туристам пени и штрафы, сообщил РИА Новости генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Игорь Константинов.

"На настоящий момент Biletix не получал официальных уведомлений от авиакомпаний относительно запрета на перелеты в Грузию. Мы ожидаем, что для пассажиров, ранее забронировавших авиабилеты в Грузию, будут оформляться вынужденные возвраты, то есть с пассажиров не будут взиматься штрафы или пени, и денежные средства за авиабилеты будут возвращены в полном объеме", — сказал Константинов.

По данным Biletix, Грузия занимает пятую строчку в рейтинге самых популярных зарубежных направлений лета 2019 — на эту страну приходится 2,5% бронирований от общего числа бронирований за рубеж в июне-августе. Средняя глубина бронирования авиабилетов в Грузию составила 17 дней, отметили в компании.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.