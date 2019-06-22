МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путинна фоне акций протестов в Грузии подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в эту страну с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Ниже приводится справочная информация.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии о воздушном сообщении было подписано в 1993 году.

Согласно соглашению, назначенные авиапредприятия каждой стороны имеют право совершать пролет территории другой стороны без посадки, совершать посадки на территории другой стороны с некоммерческими целями; совершать посадки на территории другой стороны с целью погрузки и (или) выгрузки пассажиров, почты и груза международного следования.

Согласно приложению к соглашению между РФ и Грузией о воздушном сообщении, авиапредприятия, назначенные российской стороной, имеют право выполнять регулярные международные полеты в обоих направлениях из России в Тбилиси, Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия, в 2008 году Россия признала независимость республики), Батуми, Кутаиси, Сенаки и в два пункта, которые будут выбраны назначенными авиапредприятиями России, а также в другие пункты в Грузии, которые будут определяться по согласованию между авиационными властями обеих стран.

Авиапредприятия, назначенные грузинской стороной, имеют право выполнять регулярные международные полеты в обоих направлениях из Грузии в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, а также в другие пункты в России по согласованию между авиационными властями обеих стран.

В октябре 2006 года авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами из-за так называемого "шпионского скандала".

Россия объяснила прекращение авиасообщения задолженностью грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание, которая на тот момент составляла 3,7 миллиона долларов.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута в феврале 2008 года после прошедших в Москве переговоров делегаций двух стран и озвучена 21 февраля после встречи президентов Грузии и России.

Грузинские авиакомпании погасили большую часть долга перед российской Госкорпорацией по организации воздушного движения, что было главным условием возобновления авиасообщения между двумя странами.

Во время прекращения авиасообщения между двумя странами пассажирам приходилось пользоваться маршрутами, проходящими через третьи страны, в том числе Украину, Азербайджан и Армению.

25 марта 2008 года Россия возобновила воздушное сообщение с Грузией.

9 августа 2008 года Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Начиная с 2009 года регулярно предпринимались попытки возобновить авиасообщение хотя бы на уровне чартеров, однако все они были неудачными. Между тем, некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти в период праздников выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию из России можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран.

В свою очередь, грузинские власти даже на пике напряженности в отношениях с Россией не закрывали свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В августе 2010 года Россия вновь открыла прямое авиационное сообщение с Грузией. Выполнение прямых рейсов стало возможным после получения соответствующего разрешения Росавиации. Авиасообщение осуществлялось чартерными рейсами.

В октябре 2014 года были возобновлены прямые регулярные авиарейсы между Москвой и Тбилиси. В апреле 2015 года Россия и Грузия полностью восстановили регулярное авиасообщение. Грузинским авиакомпаниям было разрешено выполнять рейсы в семь городов России — Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Сочи, Ростов и Минводы. Российским авиакомпаниям дано право летать в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

По данным на июнь 2019 года регулярные прямые рейсы между городами Грузии и России осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia и Georgian Airways.

Авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет прямые ежедневные рейсы в Грузию по маршруту Москва – Тбилиси.

S7 осуществляет рейсы из Москвы в Тбилиси и Батуми, а также из Новосибирска в Тбилиси.

Авиакомпания "Победа" осуществляют рейсы из Москвы в Тбилиси и Батуми.

"Уральские авиалинии" осуществляют рейсы в Тбилиси – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи; в Кутаиси – из Москвы, Иркутска, Улан-Уде, Читы и Санкт-Петербурга; в Батуми – из Москвы, Читы, Самары, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Авиакомпания Red Wings осуществляет авиарейсы из Москвы в Батуми и Кутаиси.

Авиакомпания Smartavia (до 14 марта 2019 года — "Нордавиа") осуществляет рейсы в Тбилиси из Архангельска, Воронежа, Краснодара, Мурманска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Сыктывкара и Челябинска; в Батуми из Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска.

Авиакомпания Georgian Airways осуществляет рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

21 июня 2019 года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.