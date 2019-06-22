ТБИЛИСИ, 22 июн /ПРАЙМ/. Сотрудники грузинской авиакомпании Georgian Airways не знакомы с решением российских властей о приостановке рейсов в РФ с 8 июля, заявили РИА Новости в компании.

"Нам пока ничего не сообщали, следовательно, мы не знаем, прекращаются ли полеты и будут ли возвращены билеты тем, кто их уже приобрел. Все детали будут известны в понедельник. Насколько вам известно, пару часов назад наша компания сообщила, что рейсы по направлению российских городов осуществляются в обычном режиме. Новые запреты нам не знакомы", — сказала сотрудница авиакомпании.

По данным Минтранса РФ, полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сообщили РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.