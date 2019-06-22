Добавлены подробности (третий абзац).

ТБИЛИСИ, 22 июн /ПРАЙМ/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.

"Согласно заявлению министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва",- говорится в заявлении авиакомпании.

Кроме Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания — MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока не делала официальных заявлений в связи с последними событиями.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.