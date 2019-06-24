МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Существенный рост наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых автокредитов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года. В апреле 2019 объем автокредитования в денежном выражении показал свое наилучшее исторические значение и зафиксировался на уровне 57,7 миллиарда рублей", — говорится в исследовании. В результате за четыре месяца текущего года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей, что на 25% больше результата прошлого года.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин связывает такую динамику с продлением Минпромторгом госпрограммы льготного кредитования с 1 марта. "Можно сказать, что с продлением программы льготного кредитования при участии государства рынок автокредитования в России получил новый мощный импульс к развитию и росту. Мы полагаем, что объемы автокредитования будут активно расти в течение всего года и достигнут своего максимума к ноябрю-декабрю 2019 года", — прогнозирует он.

При этом, по данным компании, средняя сумма на покупку автомобиля, хотя и выросла за апрель на 3,3% — до 733 тысяч рублей, не является абсолютным максимумом. Исторического пика размер среднего чека достиг в феврале текущего года, когда вырос до 777,5 тысячи рублей.

Динамика прироста портфеля "плохих" долгов остается стабильной, подчеркнули в "Эквифаксе" и по состоянию на апрель 2019 года в активах банков насчитывается 113 тысяч дефолтных кредитов на общую сумму 50,9 миллиарда рублей. Доля "неработающего" портфеля составляет 7,2%, что на 9 процентных пунктов меньше результата за аналогичный период 2018 года.

По данным ЦБ, кредитование населения в апреле текущего года выросло на 1,9% — до 15,8 триллиона рублей. При этом портфель автокредитов увеличился за месяц на 2,5%, и на 1 мая их портфель составил 850 миллиардов рублей.