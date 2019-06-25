КУБИНКА (Московская область), 25 июн /ПРАЙМ/. Опорный банк российской оборонки — Промсвязьбанк — и Центр судоремонта "Звездочка" заключили кредитное соглашение в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили журналистам во вторник в пресс-центре форума.

"Это важный шаг по развитию нашего мурманского филиала. Проект существенно расширит возможности "35 СРЗ" в части ремонта крупнотоннажной морской техники – не только кораблей ВМФ, но и гражданских судов", – заявил заместитель гендиректора "Звездочки" Тимур Кильматов, подчеркнув, что модернизация судоподъёмных мощностей филиала позволит обеспечить безусловное выполнение заданий оборонного заказа, и увеличит долю выручки от выполнения контрактов гражданского судоремонта.

По данным пресс-центра "Армии-2019", денежные средства в рамках достигнутых договоренностей направят на финансирование инвестиционного проекта Мурманского филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка".

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. Оборонный банк призван реализовать механизм, который позволит обеспечить эффективность и прозрачность расчетов при исполнении гособоронзаказа и снизить ставки обслуживания ОПК.

МИА Россия сегодня является официальным информационным агентством Международного военно-технического форума "Армия-2019".