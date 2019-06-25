МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 2020 года планирует открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург, сообщил в ходе годового собрания акционеров гендиректор компании Виталий Савельев.

Аэропорт "Красноярск" в 2020 году станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом. Первым является московский аэропорт "Шереметьево".

"Из Красноярска со следующего года мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно", — сказал Савельев.

Он отметил, что в Красноярске будут базироваться самолеты Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.