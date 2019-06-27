МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Пассажирский самолет Ан-2 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

"Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", — сказал он.

По его словам, самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеанграска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей.

Фишев добавил, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В настоящее время на месте происшествия работают три расчета ГПС и два ДПК", — добавил он.

Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.