МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 43 человека, включая одного ребенка. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.

"В расследовании причин аварийной посадки самолета примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, следственные органы", — сказала собеседница агентства.