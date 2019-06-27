КРАСНОЯРСК, 27 июн /ПРАЙМ/. Бригада реаниматологов из Улан-Удэ вылетела в Нижнеангарск в Бурятии, где разился самолет Ан-24, сообщила РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф Ольга Рипп.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеанграска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений. Самолет загорелся.

"Вылетела бригада реаниматологов, психолог. На месте сейчас ведутся спасательные работы. Состояние пострадавших выясняется. При необходимости они будут направлены в Улан-Удэ", — сказала Рипп.

В региональном минздраве сообщили, что все пострадавшие находятся в районной больнице Нижнеангарска. Дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту жесткой посадки Ан-24 в Бурятии — СК на транспорт.