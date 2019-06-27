МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Пожар на месте жесткой посадки Ан-24 в Бурятии локализован, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

"В 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 заходя на посадку, сошел за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, в дальнейшем оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся. На данный момент силами МЧС России и противопожарной службы Бурятии пожар на самолете локализован", — говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации, 44 человека спасено, 7 пострадавших доставлены в медицинское учреждение, предварительно двое погибших.

На месте работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники.