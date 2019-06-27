КРАСНОЯРСК, 27 июн /ПРАЙМ/. Глава Бурятии после аварийной посадки Ан-24 поручил организовать медицинский телемост между Нижнеангарском и Улан-Удэ для консультаций со специалистами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

"Глава Бурятии для консультаций со специалистами поручил организовать медицинский телемост между Нижнеангарском и Улан-Удэ", — заявил пресс-секретарь.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены более 40 человек, включая одного ребенка. Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.