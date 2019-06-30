ПЕКИН, 30 июн /ПРАЙМ/. Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин" полностью завершилось в Пекине, сообщили в воскресенье власти города.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, "Дасин" — это не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).

Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в 1 миллион квадратных метров запланировано на 30 сентября – в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя КНР Си Цзиньпина.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", являющийся одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров. Первый камень в основание аэропорта был заложен 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года.

Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.

"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".

"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", — пояснил собеседник агентства.

Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши аэропорта участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд — это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.