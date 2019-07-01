МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. С 1 июля возобновляют действие правила оснащения автобусов и грузовиков, перевозящих опасные грузы, спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, следует из постановления кабмина.

Ранее правительственное постановление приостановило до 1 июля 2019 года действие правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 (автобусы) и транспортных средств категории N (грузовики), используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Правила были утверждены постановлением правительства от 13 февраля 2018 года.

Согласно правилам, оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации обеспечивается их собственниками (владельцами) в соответствии с технической документацией производителей аппаратуры спутниковой навигации. Транспортные средства подлежат оснащению работоспособной аппаратурой спутниковой навигации, отвечающей ряду определенных технических требований, следует из документа.